МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Продолжительность переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет зависеть от того, как пойдет дискуссия. Об этом заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Время будет зависеть от того, как пойдет дискуссия. Есть, конечно, временные параметры, но я вам сказал, когда начнутся переговоры, когда они закончатся, это будет зависеть прежде всего от президентов", - пояснил Ушаков.

"А если вас волнует, вернется ли наша делегация в Россию, да, я могу подтвердить, делегация вернется, очевидно, вылетит немедленно после завершения переговоров", - уточнил он.