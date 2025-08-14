Встреча Путина и Трампа на Аляске

Глава государства встретился с членами высшего руководства страны, а также представителями правительства и администрации президента

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в рамках подготовки к предстоящей российско-американской встрече на Аляске 15 августа провел совещание с членами высшего руководства России, а также представителями правительства и администрации президента. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин 15 августа встретится с американским коллегой Дональдом Трампом.

"Владимир Путин сегодня в рамках подготовки к предстоящему на Аляске российско-американской встрече в верхах провел совещание с членами высшего руководства России, а также представителями правительства и администрации президента", - сказал Песков.