Путин: США прилагают энергичные и искренние усилия для урегулирования по Украине

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Администрация США прилагает достаточно энергичные и искренние усилия для прекращения конфликта на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании в Кремле по подготовке к предстоящему саммиту России и Соединенных Штатов на Аляске.

"Попросил вас сегодня собраться, для того чтобы <...> рассказать о том, на каком этапе мы находимся с американской администрацией сегодняшней, которая, как всем хорошо известно, предпринимает, на мой взгляд, достаточно энергичные и искренние усилия для того, чтобы прекратить боевые действия, прекратить кризис и выйти на договоренности, представляющие интерес для всех вовлеченных в этот конфликт сторон, - обратился Путин к участникам совещания. - Для того, чтобы создать долгосрочные условия мира и между нашими странами, и в Европе, да и в мире в целом".

Президент также сообщил, что хочет проинформировать участников встречи о том, как идет переговорный процесс по украинскому кризису и о ходе переговоров в двустороннем формате с украинской делегацией. "Так или иначе, многие из присутствующих знают, разумеется, об общих чертах, но я расскажу поподробнее", - отметил Путин.