Мединский: Украина в рамках обмена приняла двух пленных из списка в 1 тыс. лиц

Помощник президента РФ отметил, что Россия вернула 84 военнослужащих с территории Украины

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Украинская сторона в рамках обмена приняла лишь двух военнопленных ВСУ из списка в 1 000 лиц, от которых в Киеве ранее отказались. Об этом заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский.

"Очередной обмен. МО: Россия вернула 84 военнослужащих с территории Украины, взамен переданы 84 пленных ВСУ. Наши ребята дома, - написал Мединский в своем Telegram-канале. - А вот из 1 000 пленных вэсэушников (список опубликован RT), которые обращались к Зеленскому, украинская сторона приняла лишь 2 (два) чел.: 1. Бойчук Александр Вячеславович 14.10.1976 [г.]. 2. Федоренко Владимир Викторович 16.02.1982 [г.]".

"Наверное, боятся, что в русском плену их совсем переагитировали", - заключил помощник президента РФ.

6 августа Мединский сообщил, что Киев отказался от 1 тыс. пленных солдат Вооруженных сил Украины в рамках обменов с Россией, из-за этого тяжело шел второй этап обмена, а третий еще не начался. 12 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский все еще отказывается забирать украинских военнопленных из опубликованного списка в 1 тыс. фамилий.