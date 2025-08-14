В ГД назвали теракт в Ростове-на-Дону истерикой Киева в преддверии саммита на Аляске

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что "Зеленский сегодня борется с маленькими детьми, борется со стариками, с женщинами, направляя дроны, которые Запад ему поставляет"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 августа. /ТАСС/. Теракт в Ростове-на-Дону, где в результате атаки БПЛА пострадали 13 человек, включая двоих детей, стал результатом истерики Киева и его западных кураторов перед встречей президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа на Аляске. Такое мнение высказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Сегодня не только у [Владимира] Зеленского, но и у его кураторов в Евросоюзе огромная истерика. Европа оказалась в шоке от того решения, которое принял Трамп и которое было одобрено нашим президентом. Поэтому Зеленский сегодня борется с маленькими детьми, борется со стариками, с женщинами, направляя дроны, которые Запад ему поставляет, на мирные города, жилые дома. Они пытаются этим отомстить нашим воинам за освобождения городов, которые мы сегодня проводим на территории Запорожской, Херсонской областей, ДНР", - сказал собеседник агентства.

По его словам, встреча на Аляске - это судьбоносная встреча, которая дальше определит, по какому пути пойдут две сверхдержавы - Россия и США.

"Зеленский в этой истерике не может справиться с нашей армией, с нашими войсками, которые каждый день освобождают территорию от наемников, нацистов. Мирное население [освобожденных территорий] приветствует приход российской армии, которая оказывает им гуманитарную помощь, медицинскую", - добавил депутат ГД.

15 многоквартирных домов были повреждены в Ростове-на-Дону на улицах Тельмана и Лермонтовской из-за атаки ВСУ с применением БПЛА. Как сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, ранены 13 человек, в том числе двое детей. Семерым пострадавшим оказана первая медицинская помощь, они отпущены домой, еще шестеро находятся в больницах. Более 200 жильцов поврежденных домов эвакуировали, власти Ростова-на-Дону развернули для них пункт временного размещения на базе местной школы, организована работа оперативного штаба, ведется обследование домов. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки на гражданские объекты Ростова-на-Дону.