Песков: документа по итогам саммита на Аляске не ожидается

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что на пресс-конференции президент "очертит тот круг договоренностей, пониманий, которых ему удастся достичь"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Москва и Вашингтон не планируют готовить какой-либо документ по итогам переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об итогах встречи главы государств сообщат на пресс-конференции, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"[Документа по итогам саммита] не ожидается, ничего не готовилось. Да и вряд ли здесь может быть какой-то документ", - заметил представитель Кремля.

"Но, учитывая, что будет совместная пресс-конференция, президент, конечно же, очертит тот круг договоренностей, пониманий, которых ему удастся достичь", - добавил Песков.