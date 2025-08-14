Встреча Путина и Трампа на Аляске

По словам пресс-секретарь президента РФ, это произойдет не в формате двусторонних контактов

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в настоящий момент обсуждают украинский конфликт между собой. Мнение Киева может быть учтено уже в будущем, не в формате двусторонних контактов, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В настоящий момент речь идет об обсуждениях между Россией и Соединенными Штатами Америки", - сказал он, добавив, что вопрос о мнении украинской стороны "относится к последующим этапам".

"В настоящий момент речь идет о российско-американской встрече в Анкоридже", - подчеркнул Песков.