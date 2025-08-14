Встреча пройдет 15 августа

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Украинское урегулирование станет темой обсуждения на российско-американском саммите президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который пройдет 15 августа на Аляске.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Будут обсуждаться вопросы, связанные с украинским урегулированием. Субстанция очень сложная, очень многогранная", - отметил представитель Кремля.

"Исходим при этом из проявленной президентами двух стран доброй политической воли на то, чтобы решать вопросы посредством диалога", - сказал Песков, добавив, что подобная взаимная политическая воля сейчас в дефиците.

"Мы видим, что адекватного ответа, например, со стороны европейцев мы так, наверное, и не дождемся, - продолжил он, - но тем не менее президент Путин и президент Трамп намерены разговаривать, они готовы разговаривать и будут обсуждать самые сложные вопросы".