Президент всегда использует поездки на восток для того, чтобы совместить региональную работу с международными делами, рассказал его пресс-секретарь

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин воспользуется своим полетом на Аляску на переговоры с американским лидером Дональдом Трампом в том числе для того, чтобы по пути совершить поездку в один из российских регионов. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Всегда президент использует такие дальние поездки в направлении востока для того, чтобы различные регионы посетить, совместить региональную работу с международными делами, - обратил внимание Песков. - Так будет и на этот раз".