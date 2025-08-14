Песков о встрече Путина и Трампа

Встреча Путина и Трампа на Аляске

Подготовка ко встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошла в сжатые сроки, однако все ее параметры были соблюдены. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он также призвал не пытаться предрекать результаты предстоящего саммита.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля о предстоящей встрече.

О подготовке

Подготовка к встрече Путина и Трампа прошла "в весьма и весьма сжатые сроки", однако "все параметры соблюдены".

О темах

Путин и Трамп обсудят украинское урегулирование: "Субстанция очень сложная, очень многогранная".

В настоящий момент идет обсуждение украинского конфликта между Россией и США, вопрос о мнении украинской стороны "относится к последующим этапам".

О возможных результатах

Россия и США не планируют готовить какой-либо документ по итогам переговоров лидеров: "Но, учитывая, что будет совместная пресс-конференция, президент, конечно же, очертит тот круг договоренностей, пониманий, которых ему удастся достичь".

Попытки забегать вперед и предугадать результаты российско-американского саммита являются "большой ошибкой": "Посмотрим дальше на то, как пойдет беседа".

О визите Уиткоффа в Россию

Визит в Москву спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и его беседа 6 августа с Путиным были продуктивными: "Произвели обмен сигналами, которые и позволили выйти на такую встречу на высшем уровне".

О выдаче виз российским журналистам