Подготовка ко встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошла в сжатые сроки, однако все ее параметры были соблюдены. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он также призвал не пытаться предрекать результаты предстоящего саммита.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля о предстоящей встрече.
О подготовке
- Подготовка к встрече Путина и Трампа прошла "в весьма и весьма сжатые сроки", однако "все параметры соблюдены".
О темах
О возможных результатах
- Россия и США не планируют готовить какой-либо документ по итогам переговоров лидеров: "Но, учитывая, что будет совместная пресс-конференция, президент, конечно же, очертит тот круг договоренностей, пониманий, которых ему удастся достичь".
- Попытки забегать вперед и предугадать результаты российско-американского саммита являются "большой ошибкой": "Посмотрим дальше на то, как пойдет беседа".
О визите Уиткоффа в Россию
- Визит в Москву спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и его беседа 6 августа с Путиным были продуктивными: "Произвели обмен сигналами, которые и позволили выйти на такую встречу на высшем уровне".
О выдаче виз российским журналистам
- Кремль связал трудности с получением американских виз российскими журналистами с тем, что США "разучились" их давать: "Именно американцы, собственно, три с половиной года назад были инициаторами того, чтобы вообще свернуть все процессы, связанные с двусторонними отношениями, включая консульские".