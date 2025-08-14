По словам пресс-секретаря российского лидера, в этом случае можно увидеть "взаимную политическую волю двух президентов" решать поставленные вопросы посредством диалога

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Сроки подготовки переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске являются беспрецедентно короткими, но и вся данная ситуация является "беспрецедентно необычной". На это обратил внимание пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Действительно, беспрецедентно короткие сроки для подготовки встречи, с одной стороны. Но и находимся мы сейчас в беспрецедентно необычной ситуации", - подчеркнул представитель Кремля в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Одновременно с этим и президент [США Дональд] Трамп демонстрирует беспрецедентный необычный подход к решению самых сложных вопросов, - продолжил Песков, - что получает достаточно высокую оценку Москвы и президента [РФ Владимира] Путина лично. Президент Путин всегда повторяет, что для нас предпочтительным является урегулирование украинского конфликта политико-дипломатическими средствами. И президент Трамп, как представляется, искренне хочет этому помочь".

По словам пресс-секретаря российского лидера, в этом случае можно увидеть "взаимную политическую волю двух президентов" решать поставленные вопросы посредством диалога. "Это очень хорошо. Посмотрим, что получится из этой встречи", - заключил Песков.