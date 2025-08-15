Очные переговоры глав государств Владимира Путина и Дональда Трампа пройдут на территории объединенной базы ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 15 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев прибыли в Анкоридж (штат Аляска) для участия в саммите РФ и США. Об этом сообщил ТАСС информированный источник.

Очные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдут в Анкоридже. Они состоятся на территории объединенной базы ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон.

Как рассказал 14 августа помощник президента России Юрий Ушаков, саммит начнется 15 августа в Анкоридже в 22:30 мск, его откроет беседа тет-а-тет, в которой, помимо лидеров, будут участвовать только переводчики. По его словам, центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, но Путин и Трамп затронут и "более широкие задачи для обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы".

В состав официальной делегации России на саммите входят Лавров, Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.