Президент в ходе рабочей поездки отправится на завод "Омега-Си", который является уникальным предприятием по переработке и рафинированию рыбного жира

МАГАДАН, 15 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сделал остановку в Магадане по пути на российско-американский саммит на Аляске. Здесь он посетит завод "Омега-Си", спорткомплекс "Президентский", общественно-культурный центр парка "Маяк", а также возложит цветы к памятнику летчикам-героям, проведет совещание и встретится с главой региона Сергеем Носовым.

Путин в ходе рабочей поездки отправится на завод "Омега-Си", который является уникальным предприятием по переработке и рафинированию рыбного жира. В России это первый завод, производящий реэтерифицированные триглицериды из белой рыбы Охотского моря - сардины и сельди.

Далее глава государства посетит культурно-общественный центр парка "Маяк", в состав которого входят пространство для проведения выставок и размещения временных музейных экспозиций, конференц-зал, кафе, помещение туристского визит-центра и зона мастер-классов. Еще одной точкой посещения станет универсальный спортивно-оздоровительный комплекс "Президентский" - самый большой в регионе. В состав спорткомплекса входят универсальный спортзал для игровых видов спорта, ледовая арена для занятий хоккеем и фигурным катанием, 25-метровый бассейн на 8 дорожек, комплекс бассейнов с водными горками, зал для занятий боксом, зал для занятий киокусинкай и другими боевыми искусствами, зал для фитнесса, настольного тенниса и йоги, а также тренажерный зал.

Мемориал героям Алсиба

После осмотра объектов президент возложит цветы к мемориалу героям Алсиба (трассы Аляска - Сибирь). Он посвящен подвигу пилотов Первой перегоночной Краснознаменной авиадивизии и напоминает о героическом эпизоде времен Великой Отечественной войны. Мемориал увековечивает историю сотрудничества СССР и США, изображая момент рукопожатия советского и американского летчиков на фоне вертикально установленного крыла самолета.

Мемориал установлен в день 75-летия Победы в 2020 году около здания аэровокзала на 13 километре федеральной трассы "Колыма". Выбор его месторасположения несет в себе особое значение: старый аэропорт Магадана играл ключевую роль в обеспечении материальных ресурсов воздушной трассы Аляска - Сибирь. Маршрут действовал с 1942 по 1945 годы между Фэрбанксом на Аляске и Красноярском и проходил через аэродромы и взлетно-посадочные полосы Магаданской области в ее столице и поселках Сеймчан, Берелех. Авиатрассу использовали для перегонки американских самолетов, поставляемых в СССР по ленд-лизу.

Полеты были связаны с большим риском. В сложных условиях Севера летчики и технический состав проявляли мужество и героизм.

В завершение поездки Путин также встретится с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым и проведет совещание о реализации мастер-плана города Магадана.

О саммите

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что ключевой темой общения лидеров РФ и США будет урегулирование на Украине, в том числе с учетом обсуждения, которое было проведено в Кремле 6 августа с участием спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа. Будут затронуты и более широкие задачи для обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы. Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят также экономическое сотрудничество двух стран.

Встреча пройдет на Аляске в городе Анкоридже.