Прибывший освещать саммит Путина и Трампа кремлевский пул разместили на стадионе

Организаторы были вынуждены пойти на такую меру из-за большого ажиотажа

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 15 августа. /ТАСС/. Журналисты, входящие в кремлевский пул, в американском Анкоридже поселились на специально переоборудованном под пункт временного размещения стадионе Alaska Airlines Center.

Организаторы саммита лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа вынуждены были пойти на такую меру из-за небывалого ажиотажа, вызванного предстоящей встречей. Все гостиницы Анкориджа, впервые принимающего мероприятие такого уровня и масштаба, были мгновенно забронированы, а цены на размещение резко выросли. Жители города даже стали сдавать жилье желающим, кому не досталось мест в гостиницах.

Из России спецбортом специального летного отряда "Россия" в Анкоридж прибыло без малого полсотни журналистов. Это телевизионные группы ведущих каналов, корреспонденты радио, газет и информационных агентств, среди которых и корреспондент ТАСС. К спартанским условиям сотрудникам СМИ не привыкать: в процессе сбора информации и подготовки материалов, где только не приходится оказаться. Так что в этом плане старожилам президентского пула есть что вспомнить, благо президентский график изобилует поездками в нетривиальные места. Так что ночевать приходилось и в монашеской келье (во время посещения Афона), и в палатках в лесу (когда Путин предпринял знаменитый автопробег по трассе Чита - Хабаровск на желтой "Ладе Калине"), и в строительных вагончиках (когда президент заезжал в Сковородино проинспектировать строительство трубопровода "Сила Сибири"), и т.д. Может, такие случаи и вызывают некоторый бытовой дискомфорт, но точно пополняют копилку веселых историй, которые корреспонденты потом пересказывают не один год.

Организаторы исторического саммита постарались сделать этот импровизированный ПВР максимально комфортным. На входе всех встретила табличка, украшенная российским триколором "Приветствуем гостей/Welcome guests". По всей территории были развешаны указатели на двух языках: "спальная зона", "душевые" и таблички, информирующие о том, что "за каждый номер, поврежденный дымом или табаком, будет взиматься штраф в размере 1 000 долларов США". В случае проблем предлагалось звонить на московский мобильный номер.

Бытовые условия

Для каждого журналиста была предусмотрена индивидуальная односпальная кровать-раскладушка, подушка с наволочкой и одеяло. Простыни в комплект почему-то не включили. Между рядами спальных мест установили ширмы, разделив пространство на двухместные боксы. Полотенца и туалетную бумагу выложили горкой при входе в душевые. Были также предоставлены санитарные удобства и доступ к электророзеткам. После десятичасового перелета в преддверии крайне интенсивного рабочего дня вопрос подзарядки всех гаджетов и съемочной техники волновал всех едва ли не больше всего.

Эти ряды кроватей напоминали мобильные госпитали в период пандемии. Впрочем, все наделали ярких кадров на добрую историческую память и вдоволь нашутились про возможность почувствовать себя героем голливудского фильма-катастрофы, которую неожиданно дала командировка в США.