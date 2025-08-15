Дмитриев: встреча Путина и Трампа важна для всего мира

Продолжение диалога является очень положительным фактором, надеемся на конструктивный диалог, заявил спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске важна для всего мира. Россия надеется на конструктивный диалог и видит возможность напрямую донести свою позицию до американской стороны, заявил в эфире телеканала "Россия-1" спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Важнейшая встреча. Безусловно, важная встреча для всего мира. И важно, что диалог продолжается. И надеемся на очень конструктивный диалог. Очень много дезинформации о России и, безусловно, есть важная возможность донести прямо, четко позицию России до американской стороны", - рассказал он о своих ожиданиях от переговоров.

Как рассказал в четверг помощник президента России Юрий Ушаков, российско-американский саммит начнется 15 августа в Анкоридже в 22:30 мск. По его словам, центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, но президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп затронут и "более широкие задачи для обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы".

Россию помимо Путина будут представлять министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Если понадобится, рядом будет находиться и группа экспертов.