Дипломат прикрепила к посту видео, на котором, как утверждается, запечатлен лось, пытавшийся проникнуть на базу, где состоится встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала видео с лосем, пытавшимся попасть на площадку переговоров РФ и США, отметив, что это "уже не знающий, что придумать" Владимир Зеленский.

Как сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, саммит начнется в Анкоридже в 22:30 мск, его откроет беседа тет-а-тет, в которой, помимо лидеров, будут участвовать только переводчики. По его словам, центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, но Путин и Трамп затронут и "более широкие задачи для обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы".