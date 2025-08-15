Оверчук: Россия поддерживает Армению в создании "маршрута Трампа"

Если Ереван считает это необходимым, Москва поддержит стратегического союзника, указал вице-премьер РФ

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 15 августа. /ТАСС/. Россия поддерживает Армению в планах по созданию транспортного коридора с Азербайджаном под названием "маршрут Трампа", если Ереван считает это необходимым. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"Мы рассматриваем этот вопрос в такой плоскости. Армения является нашим стратегическим союзником, и если Армения считает, что что-то для них хорошо, то мы, конечно же, здесь Армению поддерживаем", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Если они считают, что подписание соответствующей декларации в Вашингтоне обеспечивает большие гарантии безопасности, то это хорошо, потому что мы также поддерживаем мирные процессы на Южном Кавказе", - добавил Оверчук. По его словам, это "целиком и полностью отвечает" интересам РФ.

Вице-премьер добавил, что на следующей неделе посетит Ереван, где и этот вопрос в том числе может быть обсужден с армянской стороной.

8 августа по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортного коридора между двумя закавказскими республиками. Транспортный коридор получит название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания". Армения предоставила Соединенным Штатам право на управление этим коридором на 99 лет.