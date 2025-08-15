Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС выразил мнение, что простых мобилизованных руководство Украины рассматривает как ненужную статью расходов, утратившую целевой потенциал

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Киевский режим заинтересован в возвращении только боеспособных и мотивированных военнопленных ВСУ, например, представителей нацбатов. Простые же мобилизованные рассматриваются руководством Украины как ненужная статья расходов, утратившая целевой потенциал. Такое мнение ТАСС выразил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

"Киев заинтересован в возвращении только потенциально боеспособных единиц, которых после определенного этапа реабилитации можно было бы опять включить в состав ВСУ для решения боевых задач. К этой категории традиционно и в большей степени относятся более мотивированные представители запрещенных националистических организаций. Все остальные с финансовой точки зрения рассматриваются в качестве ненужного балласта, потому что их необходимо обеспечить соответствующим социальным сопровождением: льготами, выплатами, наградами, пенсией", - сказал он.

По словам эксперта, все эти затраты не входят в планы распределения убывающих бюджетных ассигнований, которые сейчас поступают в основном по европейским каналам для решения абсолютно других задач, не социального, а скорее террористического характера.

Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский 14 августа сообщил в своем Telegram-канале об обмене между Россией и Украиной военнопленными по формуле 84 на 84. При этом из 1 000 военнопленных ВСУ, обратившихся к Владимиру Зеленскому с просьбой об обмене, украинская сторона приняла лишь двоих человек.