Ровно в 11:00 по местному времени президент должен приземлиться, и его будет встречать у самолета лидер США Дональд Трамп

МАГАДАН, 15 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пунктуально вылетит из Магадана в Анкоридж на саммит с лидером США Дональдом Трампом, который встретит его по прилете. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Песков отметил, что Путин в Магадане посетил ряд объектов и провел совещание, а затем будет встреча с главой региона.

"Потом будет пунктуальный отлет из Магадана в Анкоридж в связи с тем, что ровно в 11:00 по местному времени президент должен приземлиться, и его будет встречать у самолета президент Трамп", - сказал представитель Кремля. По его словам, встреча у самолета была согласована заранее. Отвечая на вопрос, успеет ли Путин на саммит с таким графиком, Песков подчеркнул: "Президент всегда успевает".