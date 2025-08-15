Песков: Путин по пути на Аляску будет работать над материалами к саммиту

Пресс-секретарь главы государства отметил, что "это огромное количество материалов, которые, конечно, президент всегда очень внимательно читает и изучает"

МАГАДАН, 15 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во время полета на Аляску будет работать над материалами, касающимися разных тем предстоящего саммита - от украинского урегулирования до раздражителей в российско-американских отношениях. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Тезисы по всей проблематике. И хотя, конечно, во главе угла будет стоять вопрос украинского регулирования, но это и перечень раздражителей наших двусторонних отношений, это и возможные проекты экономического сотрудничества, это и все аспекты украинского регулирования, это и тезисы по региональной и международной проблематике", - сказал Песков. По его словам, "это огромное количество материалов, которые, конечно, президент всегда очень внимательно читает и изучает".

Путин находится с рабочей поездкой в Магадане, откуда вылетит в Анкоридж, где поздно вечером пятницы по московскому времени, утром по местному времени начнется его встреча с президентом США Дональдом Трампом.