Песков допустил, что саммит Путина и Трампа продлится 6-7 часов

МАГАДАН, 15 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Первому каналу допустил, что саммит российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске продлится в общей сложности порядка 6-7 часов в силу приличного количества запланированных мероприятий.

По его словам, Москва исходит из того, что сперва у лидеров состоится беседа тет-а-тет. "Сейчас получается, что это будет еще с участием помощников", - добавил Песков.

"Затем будут переговоры в составе делегаций, возможно, в формате рабочего ланча. Затем лидеры разойдутся на какое-то время и потом соберутся на совместную пресс-конференцию. Ну, в целом можно представить, что, конечно, минимум часов 6-7 на это уйдет", - отметил представитель Кремля.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на совместной военной базе ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в штате Аляска. Как сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, лидеры сосредоточатся на обсуждении украинского урегулирования. По его словам, Путин и Трамп также обсудят двустороннее сотрудничество в экономической сфере.