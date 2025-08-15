Встреча Путина и Трампа на Аляске

Саммит пройдет на территории объединенной базы ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Тему деструктивности санкционного давления затронут в том или ином виде в ходе саммита на Аляске. Об этом заявил источник ТАСС.

"В том или ином виде тема санкций и их деструктивности прозвучит", - указал собеседник агентства.

В состав официальной делегации России на саммите входят министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента России Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Согласно информации, распространенной Белым домом, в состав делегации США вошли 16 чиновников, в том числе госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент и глава Минторга Говард Латник.

Очные переговоры президента России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдут в Анкоридже и начнутся вечером 15 августа. Они состоятся на территории объединенной базы ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон.