Стороны настроены позитивно, указал источник

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может заложить основу для возвращения к нормальной работе дипмиссий РФ и США.

Об этом заявил источник ТАСС.

"Этого исключать нельзя, настрой у сторон позитивный", - отметил собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос по повестке предстоящего саммита на Аляске.

Встреча президентов России и США пройдет 15 августа на совместной военной базе ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в штате Аляска. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, главы государств сосредоточатся на обсуждении украинского урегулирования. По его словам, Путин и Трамп также обсудят двустороннее сотрудничество в экономической сфере.