Владимир Путин спускается по трапу после приземления в Анкоридже

В 22:30 мск запланировано начало саммита с президентом США Дональдом Трампом

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 15 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в 21:54 мск прибыл на Аляску, в город Анкоридж. Здесь на 11:30 по местному времени (22:30 мск) запланировано начало двустороннего саммита с президентом США Дональдом Трампом. Встреча пройдет на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон.

Посадку самолета российского лидера сопровождали истребители F-22A ВВС США - таким образом они обеспечивали безопасность успешного завершения полета. Протокольные нормы не предполагают такого шага со стороны встречающей стороны, однако он возможен в знак уважения к гостю.

Как ранее рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, программа саммита предполагает беседу двух лидеров с глазу на глаз, затем продолжение переговоров в формате рабочего завтрака с участием делегаций. Со стороны России - это министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Жестких временных рамок предстоящий саммит не имеет. Как сказал Ушаков, время, когда завершатся переговоры, будет зависеть от того, как пойдет дискуссия. Об итогах Путин и Трамп проинформируют представителей прессы на совместной пресс-конференции.