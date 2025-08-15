Министр иностранных дел России не привел каких-либо дополнительных подробностей

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 15 августа. /Спец. корр. ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров уверен, что власти США обязательно снимут "с кого-нибудь" санкции. Об этом он заявил перед выездом из отеля в Анкоридже (штат Аляска) для участия в мероприятиях саммита РФ и США.

"С кого-нибудь снимут обязательно", - ответил министр на вопрос журналиста о том, отменит ли американская сторона какие-либо из введенных ранее рестрикций. Лавров не привел каких-либо дополнительных подробностей. Он находится в Анкоридже в составе делегации РФ.

Глава МИД России не ответил на вопрос ТАСС об ожиданиях от саммита.