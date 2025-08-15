Встреча Путина и Трампа на Аляске

Трамп "наградил российского президента аналогом государственного визита", отметили в сообщении

ЛОНДОН, 16 августа. /ТАСС/. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже (штат Аляска) наиболее впечатляющим образом положила конец изоляции РФ со стороны Запада. С такой оценкой выступил британский телеканал Sky News.

"Это означает окончание его (Путина - прим. ТАСС) изоляции на Западе самым впечатляющим образом. Вместо санкций Дональд Трамп наградил российского президента аналогом государственного визита", - отмечает журналист телеканала.

Встреча Путина и Трампа проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в штате Аляска. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, главы государств сосредоточатся на обсуждении украинского урегулирования. По его словам, Путин и Трамп также обсудят двустороннее сотрудничество в экономической сфере.