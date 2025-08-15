Ульянов: переговоры на Аляске обеспечили шанс улучшить международные отношения

Украина и ЕС "продолжат свои попытки сорвать мирные тенденции", предположил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене

БЕРЛИН, 16 августа. /ТАСС/. Переговоры по урегулированию на Украине между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом предоставили реальную возможность сделать нынешнюю ситуацию в международных отношениях более здоровой. Такое мнение выразил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Есть реальный шанс сделать нынешние международные отношения гораздо более здоровыми. Лидеры России и США могут это сделать", - написал постпред на своей странице в X.

При этом Ульянов предположил, что Украина и ЕС, скорее всего, "продолжат свои попытки сорвать мирные тенденции", но выразил надежду, что они будут оттеснены в сторону от процесса.

Ранее Путин и Трамп начали встречу в Анкоридже (штат Аляска) в формате "три на три". Лидеры обошлись без традиционных для саммитов вступительных слов, открытых для прессы. Сами переговоры проходят в закрытом режиме.