Обе стороны нацелены на достижение результата и преодоление того "токсичного наследия", которое осталось от предыдущей американской администрации, заявил дипломат

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 16 августа. /ТАСС/. Тональность общения Москвы и Вашингтона сейчас рабочая, обе стороны нацелены на достижение результата и преодоление того "токсичного наследия", которое осталось от предыдущей американской администрации. На это в комментарии Первому каналу указал посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев.

Он призвал не давать преждевременных оценок и дождаться начала пресс-конференции лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая вот-вот стартует на Аляске по итогам российско-американского саммита.

"Тональность общения у нас с американцами сейчас нормальная, рабочая, у нас нацеленность на результат", - обратил внимание дипломат. По его словам, у Москвы и Вашингтона "осталось огромное токсичное наследие" от прежней администрации США, которое теперь необходимо преодолевать. "Желание с обеих сторон есть", - подчеркнул Дарчиев.

Он напомнил, что Путин и Трамп еще в своем первом телефонном разговоре после переизбрания американского лидера договорились о том, что Москве и Вашингтону необходимо вести работу по нормализации двусторонних отношений. "Работа эта идет", - отметил посол, призвав, однако, воздержаться на текущий момент от громких эпитетов на этот счет.