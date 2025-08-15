Это необычно, потому что, как правило, президент США в автомобиле сидит один, отметил журналист канала

БЕРЛИН, 16 августа. /ТАСС/. Поездка президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в одном лимузине с летного поля на Аляске представляет собой "исключительную ситуацию" и является примером "особого доверия" между лидерами. Такое мнение высказал корреспондент германского телеканала NTV Кристофер Виттих.

"Как корреспондент, ранее работавший в Белом доме, могу сказать, что это на самом деле необычно, потому что, как правило, в автомобиле сидит только президент США", - отметил Виттих. При этом он напомнил, что у бронированного лимузина, который является главным автомобилем президента США, есть название - "Зверь" (The Beast). Иностранному гостю, как указал Виттих, обычно предоставляется отдельный автомобиль.

"То, что они оба сидят в одном автомобиле, это необычный сигнал, это также необычное доверие", - констатировал журналист.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Путин и Трамп после прибытия российского лидера на Аляску покинули летное поле в одном лимузине. При этом издание замечало, что, вероятно, в лимузине не было переводчиков, и указывало, что Путин достаточно хорошо владеет английским языком, чтобы вести диалог с Трампом.