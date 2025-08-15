Был задействован почетный караул, оба лидера стран почти одновременно вышли из самолетов, а также поехали на одном автомобиле, отметил преподаватель РЭУ им. Г.В. Плеханова

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа была организована на высоком дипломатическом уровне - они почти одновременно вышли из самолетов, был выстроен почетный караул, главы государств ехали в одном автомобиле. Такое мнение ТАСС выразил преподаватель РЭУ им. Г.В. Плеханова Борис Первушин.

"Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа стартовали с эффектного символического жеста - лидеры почти одновременно вышли на взлетную полосу, словно подчеркивая готовность к равноправному и конструктивному диалогу. Был ли это тщательно рассчитанный момент или удачное совпадение, сказать трудно, но выглядело это впечатляюще и очень по-трамповски", - сказал эксперт.

По его словам, несмотря на то, что визит не носит статуса государственного, американская сторона обеспечила прием на уровне высшей дипломатической протокольной планки.

"США предоставили почетный караул, в котором были представлены все виды Вооруженных сил США", - указал собеседник агентства.

Отдельно, по мнению Первушина, стоит отметить и другой жест принимающей стороны - Трамп пригласил Путина проехать вместе в его автомобиле. "Для дипломатической практики это редкий случай, знак личного уважения и готовности к максимально открытому диалогу", - считает эксперт.

"Забота Трампа о том, чтобы Путин и его делегация чувствовали себя максимально комфортно, очевидна", - заключил Первушин.