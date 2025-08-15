Об этом лидер США заявил в интервью, записанном на борту президентского самолета по пути в Анкоридж

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 16 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что российская делегация в Анкоридже (штат Аляска) включает порядка 500 человек, многие из которых являются представителями бизнеса.

"Они привезут много людей. Приедет более 500 человек. Многие из них - бизнесмены", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, записанном на борту президентского самолета по пути в Анкоридж (штат Аляска).

Ранее Трамп заявил журналистам пресс-пула Белого дома, что российская делегация будет включать "много бизнесменов", и он одобряет это. "Я заметил, что он [президент РФ Владимир Путин] везет с собой из России много бизнесменов, и это хорошо", - указал американский лидер.