АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 16 августа. /ТАСС/. Продлившиеся около 3 часов переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в узком составе в ходе саммита на Аляске стали наиболее долгими для этих лидеров за время их взаимодействия, подсчитал ТАСС. В то же время с предшественником Трампа Джо Байденом Путин вел переговоры в 2021 году на полчаса дольше.

Путин и Трамп впервые встретились на первом президентском сроке американского лидера в июле 2017 года на саммите Группы двадцати в Гамбурге. Их переговоры тогда продлились 2 часа 15 минут вместо запланированных 30-45 минут. А в ноябре 2017 года на полях саммита АТЭС во вьетнамском Дананге лидеры РФ и США трижды смогли кратко побеседовать "на ногах".

Полноформатный саммит РФ - США с участием Путина и Трампа проходил в Хельсинки в июле 2018 года и продлился более 2 часов. Следующая - уже краткая, 15-минутная - встреча президентов состоялась в декабре 2018 года "на ногах" на полях саммита "двадцатки", а на другом саммите G20, в японской Осаке, переговоры продлились значительно дольше - 1 час 20 минут. Встреча в Японии стала последней на первом президентском сроке Трампа.

Со следующим лидером США Джо Байденом Путин провел встречу в Женеве в августе 2021 года. Те переговоры шли дольше - они продлились 3,5 часа, правда, с учетом перерыва.