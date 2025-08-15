АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 16 августа. /ТАСС/. Двусторонний товарооборот России и США при администрации Дональда Трампа стал повышаться, пока носит символический характер, но составляет плюс 20%. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе совместной пресс-конференции лидеров двух стран по итогам переговоров в узком формате.

"Кстати, с приходом новой администрации США двусторонний товарооборот начал у нас повышаться, все это носит пока такой символический характер, но все-таки плюс 20%. Я говорю о том, что у нас много интересных направлений для совместной работы", - заявил Путин.