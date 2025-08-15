Встреча Путина и Трампа на Аляске

Беседа между лидерами стран закончилась рукопожатием

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 16 августа. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп завершили переговоры, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп © Сергей Булкин/ ТАСС

Как свидетельствуют обнародованные Кремлем кадры, завершив пресс-конференцию, лидеры РФ и США продолжили общение "на ногах", прежде чем Путин направился на военное кладбище Форт-Ричардсон, чтобы возложить цветы на могилы советских летчиков.

Путин и Трамп общались через российского переводчика, беседа прошла в дружеском ключе и завершилась крепким рукопожатием.