Путин вылетел из Анкориджа в Россию после завершения переговоров с Трампом

Встреча президентов РФ и США длилась около трех часов

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин покинул Аляску, где проводил переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. Глава государства поднялся по трапу и поклонился. Борт специального летного отряда "Россия", которым передвигается глава государства, уже направился в РФ.

Переговоры лидеров длились около трех часов. По окончании беседы с участием помощников и глав внешнеполитических ведомств президенты сделали заявления для СМИ. Путин заявил о настрое России на украинское урегулирование и восстановление связей с США, а также отметил личные хорошие отношения с Трампом. Американский лидер заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию. По окончании переговоров российский президент возложил цветы к могилам советских летчиков на Аляске.

Трамп вылетел в Вашингтон примерно через 30 минут после окончания пресс-конференции.