Ушаков пока не знает, когда состоится следующая встреча Путина и Трампа

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 16 августа. /ТАСС/. Помощник президента РФ Юрий Ушаков в комментарии Первому каналу заявил, что пока не располагает информацией, когда может состояться следующая встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Пока не знаю", - отреагировал помощник российского лидера в ответ на соответствующий вопрос. "Сейчас же президент США [Дональд Трамп] сказал о том, что он созвонится с коллегами, обсудит с ними итоги нынешних переговоров, - напомнил Ушаков. - А потом будем решать, что делать дальше".