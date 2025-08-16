Помощник президента РФ подчеркнул, что, как только будут окончательно подведены итоги прошедшего накануне на Аляске саммита РФ - США, будет приниматься дальнейшее решение об организации новой двусторонней встречи двух лидеров

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 16 августа. /ТАСС/. Тема организации и проведения трехстороннего саммита российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа с участием Владимира Зеленского пока не затрагивалась. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

В комментарии Первому каналу он подчеркнул, что, как только будут окончательно подведены итоги прошедшего накануне на Аляске саммита РФ - США, будет приниматься дальнейшее решение об организации новой двусторонней встречи двух лидеров.

При этом на вопрос о возможном проведении саммита в трехстороннем формате с участием Зеленского представитель Кремля ответил лаконично: "Пока эта тема не затрагивалась".