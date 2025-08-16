Встреча Путина и Трампа на Аляске

Зампред Совбеза подвел итоги саммита на Аляске

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал одним из результатов саммита на Аляске доказательство возможности проведения переговоров без заключения предварительных условий и с продолжением СВО.

"Важно: встреча доказала, что переговоры возможны без предварительных условий и одновременно с продолжением СВО", - написал Медведев в своем Telegram-канале, подводя итоги встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги 15 августа.

Медведев указал, что обе стороны прямо возложили ответственность на Украину и Европу за достижение будущих результатов на переговорах о прекращении военных действий.