Зампред Совбеза РФ также отметил восстановление механизма встреч

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал одним из результатов саммита на Аляске отказ президента США Дональда Трампа усиливать давление на Россию по ситуации вокруг Украины.

"1. Восстановлен полноценный механизм встреч между Россией и США на высшем уровне. Спокойный, без ультиматумов и угроз. 2. Президент России лично и подробно изложил президенту США наши условия завершения конфликта на Украине. 3. По итогам почти что трехчасового разговора глава Белого дома отказался от эскалации давления на Россию. Во всяком случае пока", - написал Медведев в своем Telegram-канале, подводя итоги встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги 15 августа.