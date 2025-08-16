По мнению депутата, президент РФ Владимир Путин преподал американскому лидеру Дональду Трампу урок дипломатии

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске плохой знак для Владимира Зеленского, саммит приближает победу России и наступление прочного мира. Такое мнение выразил председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.

"Все это вкупе с изменениями в российско-американских отношениях очень плохой знак для Зеленского и его хунты. Теперь давление на них будет возрастать не только на поле боя, но и на дипломатическом фронте. В этом смысле саммит на Аляске приближает нашу победу и наступление прочного мира, в котором мы, действительно, заинтересованы", - сказал Миронов ТАСС.

По мнению депутата, Путин преподал Трампу урок дипломатии. "Чтобы решить сложные международные проблемы, надо много работать, договариваться и добиваться прогресса шаг за шагом. Разрешить с наскока такие конфликты, как на Украине, невозможно, как бы не мечтал об этом Трамп. Думаю, он это осознал", - добавил он.

Самое главное, что президентам удалось установить хороший личный контакт, отметил Миронов. "Это хорошая основа для восстановления отношений между нашими странами и достижения мира на Украине", - подчеркнул он. По словам председателя партии, сейчас время Трампу показать свои лидерские качества убедить в необходимости учитывать интересы России в мирном процессе.

"Отмечу, что ни один из президентов не упомянул о перемирии, которого так хотят в Киеве. Это значит, что Россия продолжит специальную военную операцию для защиты своих граждан, освобождения своей территории, денацификации и демилитаризации Украины", - добавил Миронов.