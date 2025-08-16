Писатель пояснил, что республика не должна иметь возможности воевать с Россией, и в этом случае президент США Дональд Трамп гарантирует Киеву, что Москва не будет его атаковать

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Украина должна стать безопасной для себя самой, для этого должны быть достигнуты все цели СВО: денацификация, демилитаризация и уничтожение неонацистской идеологии. Об этом в беседе с ТАСС сказал подполковник, писатель и общественный деятель Захар Прилепин, комментируя итоги переговоров на Аляске.

"Безопасность Украины гарантирует только выполнение всех поставленных задач спецоперации, то есть денацификация, демилитаризация, то есть уменьшение количества вооруженных сил до какого-то уровня, снос неонацистской идеологии, ну и попутные все вещи, которые Россия наверняка отдельно проговорила", - сказал писатель.

Он пояснил, чтобы Украина была безопасна для самой себя, она не должна иметь возможности воевать с Россией, и в этом случае президент США Дональд Трамп гарантирует Украине, что Россия не будет ее атаковать, потому что тогда для РФ Украина не будет представлять опасности. "Вот это и есть реальный политический процесс, который обсуждался за закрытыми дверями", - считает Прилепин.