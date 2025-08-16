16 августа, 18:13,
обновлено 16 августа, 18:26
Встреча Путина и Трампа на Аляске

Путин: Россия хотела бы разрешения кризиса на Украине мирными средствами

Глава государства отметил, что Москва уважает позицию Вашингтона о необходимости скорейшего прекращения боевых действий
МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Россия с уважением относится к позиции руководства США о необходимости скорейшего прекращения боевых действий на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы, разумеется, с уважением относимся и к позиции американской администрации, которая видит необходимость скорейшего прекращения боевых действий", - сказал российский лидер на совещании в Кремле по итогам состоявшегося 15 августа саммита на Аляске. Кроме того, Путин подчеркнул, что Москва тоже хотела бы перейти к решению всех вопросов мирными средствами. 

