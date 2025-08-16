Губернатор Херсонской области отметил, что встреча российского и американского лидеров на Аляске "показала реальную расстановку сил в мире"

ГЕНИЧЕСК, 16 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп может принудить Владимира Зеленского к урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение выразил ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, комментируя саммит РФ и США на Аляске.

"Эта встреча [Путина и Трампа] ясно показала: будущее решают сильные державы, а не киевские марионетки. Возможно, президенту Трампу удастся принудить Зеленского к миру, вырвать его из-под влияния разжигателей войны", - сказал он.

Сальдо добавил, что встреча российского и американского лидеров на Аляске "показала реальную расстановку сил в мире".

"С нами обязаны считаться. Нехотя, вынужденно, но другого выбора у Запада нет. Разговор получился, и это уже шаг вперед в двухсторонних отношениях [РФ и США]. Слово России как великой державы по-прежнему весомо. Остудит ли это пыл киевских руководителей? Думаю, в ближайшее время вряд ли. Для них дипломатия всегда была лишь ширмой, за которой продолжались обстрелы мирных кварталов", - подчеркнул губернатор Херсонской области.

В свою очередь военный эксперт, старший преподаватель кафедры мировой экономики Луганского государственного университета им. В. И. Даля Виталий Киселев, отметил в беседе с ТАСС, что встреча президентов России и США на Аляске послужит хорошим сигналом киевскому режиму о смене политического курса.

"Встреча двух мировых лидеров - это очень такой сильный звоночек для Зеленского о том, что, наверное, пора менять тактику. Какие изменения могут произойти? Можно предположить, что скорее всего, произойдет замена самого Зеленского с дальнейшей сменой политического курса", - отметил эксперт.

По его мнению, Трамп рассматривает российского лидера как мощного и сильного игрока. "Какую бы карту не доставал сегодня наш президент, это будет козырь и таких козырей огромное множество. Основной из них то, что за нашим президентом стоит Россия, наш народ. Ему доверяет все население Российской Федерации. Экономика не свалилась в пропасть, а наоборот, демонстрирует реванш по многим направлениям, которые позволяют компенсировать санкционные риски. Еще один козырь - это успехи нашей армии на фронте", - подчеркнул Киселев.