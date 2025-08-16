По его словам, прошедший саммит стал несомненной дипломатической победой президента России Владимира Путина

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Прошедший саммит России и США, который вывел отношения двух стран на новый уровень, в перспективе может помочь ЕС выбраться из дипломатического тупика. Страны Запада сами себя загнали в него поддержкой Киева, поделился мнением с ТАСС сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков.

"Переговоры России и США задали новый тон отношениям, показав, что наша страна готова искать пути к миру и предлагать возможные решения. Теперь многое зависит от Европы: найдут ли там в себе силы признать ошибочность прежнего курса и выйти из созданного ими же дипломатического тупика, в который они себя загнали поддержкой Киева", - рассказал собеседник агентства.

По словам сенатора, прошедший саммит стал несомненной дипломатической победой президента РФ Владимира Путина, по итогам встречи Россия предложила США новый план взаимодействия.

"Я считаю, что саммит - это несомненная дипломатическая победа нашего президента. То, как встречал Владимира Путина американский руководитель, то, какие были подведены промежуточные итоги переговоров, говорит о том, что Россия не только не находится в изоляции, но и предлагает новый план взаимоотношений. Очевидно, что президент США готов наши предложения поддержать", - сказал Шендерюк-Жидков.

Сенатор заключил, что итоги саммита оценивает с осторожным оптимизмом. По его словам, Россию слышат.

Очная встреча и перспективы в Арктике

Важность очной встречи глав государств подчеркнул и кандидат исторических наук, доцент кафедры государственного права карельского филиала РАНХиГС Александр Юсупов. По его словам, она имела большее значение, чем проходившие ранее телефонные разговоры.

"Я думаю, что эта встреча имела большое значение. Она поставила уровень современных российско-американских отношений на более высокую ступень. До этого были телефонные разговоры и какие-то высказывания, а сейчас - личная встреча. Это само по себе очень важно. Думаю, они сумели понять друг друга", - считает собеседник агентства.

Во время итоговой пресс-конференции президент РФ заявил, что Москве и Вашингтону есть что друг другу предложить в различных сферах, в том числе во взаимодействии в Арктике. По мнению эксперта, это могут быть, в частности, проекты, связанные с Северным морским путем.

"Трамп - деловой человек. Он прекрасно понимает значение Северного морского пути и вообще Арктики как таковой - это и перевозка грузов, и полезные ископаемые. Я думаю, он знает, что в этом регионе мы имеем большие возможности", - добавил Юсупов.

О прошедшем саммите

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.