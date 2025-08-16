Разговор состоялся по инициативе венгерской стороны

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто по телефону обсудили украинский кризис в контексте встречи лидеров РФ и США на Аляске. Об этом сообщили в МИД РФ.

"Стороны обсудили проблематику украинского кризиса в контексте итогов встречи лидеров России и США на Аляске 15 августа. Были затронуты также практические вопросы российско-венгерского взаимодействия, включая график двустороннего политического диалога", - сообщили в российском министерстве.

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.