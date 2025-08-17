Ульянов: вступление в ЕС вряд ли привлекательно для успешных стран

В нынешних условиях Евросоюз мало чем может завлечь такие государства, считает постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене

ВЕНА, 17 августа. /ТАСС/. Успешные страны с малой долей вероятности заинтересованы во вступлении в Евросоюз с учетом нынешних условий. Такое мнение выразил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на своей странице в X.

"В нынешних условиях ЕС вряд ли может быть привлекателен для более-менее успешных кандидатов", - написал Ульянов в X в ответ на публикацию пользователя со статистикой общественного мнения относительно вступления в ЕС в странах-кандидатах.

По данным приведенной в сообщении статистики, в присоединении к ЕС заинтересованы 94% жителей Албании, 90% непризнанного Косово, 87% Украины, 83% Черногории, 83% Грузии, 83% Боснии и Герцеговины, 79% Северной Македонии, 61% Молдавии, 56% Турции, 35% Сербии. Среди стран, не имеющих статуса кандидатов на вступление в союз, в этом заинтересованы 48% жителей Соединенного Королевства 47% Исландии 35% Норвегии и 7% Швейцарии.

Официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Брюссель оказывает давление на Сербию, чтобы заставить ее согласиться на предоставление этого статуса непризнанному Косову, что фактически равнозначно официальному признанию независимости края.