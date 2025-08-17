Председатель Госдумы напомнил, что президент США обратился к лидеру СССР Иосифу Сталину с просьбой провести встречу на Аляске, чтобы обсудить "военное положение как на суше, так и на море"

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп реализовали идею о встрече глав государств на Аляске 82-летней давности - тогда президент США Франклин Рузвельт предложил лидеру СССР Иосифу Сталину встретиться именно в этом штате. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Идея Рузвельта о встрече с главой советского государства на Аляске была реализована 82 года спустя Путиным и Трампом. Вот такие исторические параллели", - написал Володин в своем аккаунте в Мax.

Он напомнил, что 5 мая 1943 года Рузвельт обратился к Сталину с просьбой провести встречу на Аляске, чтобы обсудить "военное положение как на суше, так и на море". При этом президент США подчеркивал важность проведения встречи без участия в ней Великобритании, так как считал, что Советский Союз в этом играл более важную роль, чем Англия. Однако встреча на Аляске не состоялась, добавил Володин.

"Но факт остается - в нашей истории случались периоды, когда уважения, несмотря на идеологические противоречия, было намного больше, чем в последующее время", - подчеркнул председатель Госдумы.

О переговорах РФ и США на Аляске

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.