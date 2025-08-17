Встреча Путина и Трампа на Аляске

Президенты Узбекистана и России провели телефонный разговор

ТАШКЕНТ, 17 августа. /ТАСС/. Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин провели телефонный разговор, в котором российский лидер проинформировал своего узбекистанского коллегу об итогах саммита на Аляске. Об этом сообщила пресс-служба Мирзиёева.

"Президент России проинформировал лидера нашей страны об основных результатах российско-американского саммита, прошедшего 15 августа в городе Анкоридже", - говорится в сообщении.

Кроме того, лидер Узбекистана выразил надежду на скорейшее урегулирование конфликта на Украине, "поддержав достигнутые договоренности".

Также стороны обсудили двусторонние отношения. "Были также рассмотрены вопросы принятия скоординированных мер, направленных на сохранение текущей динамики торгово-экономического сотрудничества и ускорение реализации приоритетных проектов кооперации предприятий Узбекистана и России. Отмечена важность продолжения активных контактов и обменов на всех уровнях", - добавили в пресс-службе.