Президентом Казахстана поздравил российского лидера с успешным проведением переговоров, направленных на урегулирование украинского кризиса на долгосрочной основе

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым рассказал об итогах российско-американской встречи на Аляске. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, в ходе которого Владимир Путин дал оценку итогов российско-американской встречи в верхах на Аляске", - говорится в сообщении.

Кроме того, Токаев поздравил Путина с успешным проведением переговоров, направленных на урегулирование украинского кризиса на долгосрочной основе.

Лидеры стран также обсудили актуальные вопросы повестки дня российско-казахстанского сотрудничества, включая ход реализации совместных взаимовыгодных проектов в сфере энергетики.

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.