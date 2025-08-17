Президент Узбекистана высоко оценил динамику российско-американского диалога

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым рассказал об итогах переговоров с американским лидером Дональдом Трампом 15 августа. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"В ходе телефонного разговора Владимир Путин информировал президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева о прошедшей в Анкоридже встрече с президентом США", - говорится в сообщении.

Лидер Узбекистана высоко оценил позитивную динамику российско-американского диалога на высшем уровне и подчеркнул важность достижения мирного урегулирования на Украине.

Кроме того, в ходе телефонного разговора были затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.